Экономист дал прогноз инфляции в России на 10 лет

Уровень инфляции может вернуться на показатели начала XXI века Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка, гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов.

«Нам повезло, что в десятилетие, которое закончилось с 2010 по 2020 год, темпы инфляции сократились до 3-5%. А предыдущее десятилетие было двузначным. Сейчас, скорее всего, нам предстоит десятилетие с возвратом к предыдущим темпам. Тем более, если мы не хотим остановки экономического роста», — сказал Александр Борисов.

Собеседник агентства отметил, что экономический рост невозможен без инфляции. «Надо спокойно к этому относиться. Если мы хотим экономического роста, ему инфляция присуща. Просто соотношение инфляции и темпов роста ВВП, конечно, хотелось бы, чтобы они, как минимум несерьезно разнились», — добавил он.

Финансовый аналитик, специалист по инфляции кандидат, экономических наук Михаил Беляев в беседе с URA.RU напомнил, что сейчас Центробанк РФ пытается бороться с высоким темпами инфляции повышением ключевой ставки, однако данная мера замедляет экономический рост страны. «Ничего хорошего с экономикой происходить не будет, потому что повышенная ключевая ставка, то есть, повышенная стоимость кредита, существенным образом зажимает возможности развития экономики, возможности развития предприятий. Не только развития, но и оперативной деятельности этих предприятий», — подчеркнул экономист.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку на один пункт — до 8,5%. Это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в ЦБ РФ не исключили дальнейшее повышение ключевой ставки.