В ток-шоу Малахова рассказали про челябинскую финансовую секту

17 декабря 2021 в 18:09 Размер текста - 17 +

Людей обманом заставляют отдать все деньги Фото: Андрей Гусельников © URA.RU На телеканале «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым 17 декабря рассказали о челябинце, которого подозревают в создании финансовой секты. Речь идет о жителе Миасса (Челябинская область) Валерии Рассомахине. «Видимость успешной жизни создавалась с помощью социальных сетей. На видео Рассомахин показывает, как много у него денег, что он может все себе позволить. Происходила информационное зомбирование. Из всего, что было на видео — в реальности не было ничего», — поделился в эфире программы один из пострадавших. Пострадавший добавил, что для вступления в секту необходимо внести денежную сумму. Чтобы приблизиться к «красивой» жизни, пострадавший продал квартиру, доставшуюся ему от отца после его смерти. На данный момент неизвестно, сколько молодых людей покинули родные дома в поисках легкого заработка. Однако вместо миллионов они получают лишь психологические травмы и огромные долги. В эфире программы адвокат Шота Горгадзе обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. Адвокат попросил Бастрыкина не только возбудить уголовное дело, но и взять его на личный контроль. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На телеканале «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым 17 декабря рассказали о челябинце, которого подозревают в создании финансовой секты. Речь идет о жителе Миасса (Челябинская область) Валерии Рассомахине. «Видимость успешной жизни создавалась с помощью социальных сетей. На видео Рассомахин показывает, как много у него денег, что он может все себе позволить. Происходила информационное зомбирование. Из всего, что было на видео — в реальности не было ничего», — поделился в эфире программы один из пострадавших. Пострадавший добавил, что для вступления в секту необходимо внести денежную сумму. Чтобы приблизиться к «красивой» жизни, пострадавший продал квартиру, доставшуюся ему от отца после его смерти. На данный момент неизвестно, сколько молодых людей покинули родные дома в поисках легкого заработка. Однако вместо миллионов они получают лишь психологические травмы и огромные долги. В эфире программы адвокат Шота Горгадзе обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. Адвокат попросил Бастрыкина не только возбудить уголовное дело, но и взять его на личный контроль.