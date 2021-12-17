Помощник Байдена: Путин еще не решился действовать на Украине

18 декабря 2021 в 01:44 Размер текста - 17 +

Правительство США считает, что президент России Владимир Путин не сделал решение насчет обострения ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на выступлении в Совете международных отношений. «Текущая оценка правительства США заключается в том, что [Владимир Путин] еще не принял решение [по действиям РФ на Украине]. Так что в этом плане нет изменений по сравнению с прошлой неделей», — приводит слова Джейка Салливана ТАСС. Помощник Байдена отметил, что выводы американской разведки о ситуации вокруг Украины почти не вызывают сомнений. «Я также считаю, что вполне обоснован анализ, подготовленный разведывательным сообществом [США] и указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает подобное учение и готовит для него оперативное планирование», — добавил Салливан. Ранее сообщалось, что американская газета Politico опубликовала кадры со спутника, которые якобы подтверждают сосредоточение российских военных сил на границе с Украиной. Лидеры Евросоюза заявили, что введут скоординированные санкции против России, если она нападет на Украину. В МИД РФ пригрозили США и НАТО войной в случае несоблюдения гарантий безопасности.