В МИД РФ пригрозили войной США

В МИД РФ заявили об отсутствии прогресса в направлении политико-дипломатического решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россия прибегнет к военному ответу, если США И НАТО не будут соблюдать гарантии безопасности. Об этом заявил Заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет», — цитируют Сергея Рябкова РИА «Новости». По его словам, действует односторонний мораторий и Россия призывает НАТО и США присоединиться к нему.

Ранее Рябков заявил, что продвижение НАТО на восток Европу может повлечь обострение взаимоотношений с Россией. По его словам, может начаться новый кризис, который будет сопоставим с Карибским. Россия не должна влиять на решения Альянса о расширении, сказала представитель Белого дома Джен Псаки. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия собирается добиться от США и НАТО отказа от расширения на восток.