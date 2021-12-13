В МИД РФ пригрозили войной США

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
В МИД РФ заявили об отсутствии прогресса в направлении политико-дипломатического решения Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россия прибегнет к военному ответу, если США И НАТО не будут соблюдать гарантии безопасности. Об этом заявил Заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет», — цитируют Сергея Рябкова РИА «Новости». По его словам, действует односторонний мораторий и Россия призывает НАТО и США присоединиться к нему.

Ранее Рябков заявил, что продвижение НАТО на восток Европу может повлечь обострение взаимоотношений с Россией. По его словам, может начаться новый кризис, который будет сопоставим с Карибским. Россия не должна влиять на решения Альянса о расширении, сказала представитель Белого дома Джен Псаки. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия собирается добиться от США и НАТО отказа от расширения на восток.

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Россия прибегнет к военному ответу, если США И НАТО не будут соблюдать гарантии безопасности. Об этом заявил Заместитель главы МИД России Сергей Рябков. «Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет», — цитируют Сергея Рябкова РИА «Новости». По его словам, действует односторонний мораторий и Россия призывает НАТО и США присоединиться к нему. Ранее Рябков заявил, что продвижение НАТО на восток Европу может повлечь обострение взаимоотношений с Россией. По его словам, может начаться новый кризис, который будет сопоставим с Карибским. Россия не должна влиять на решения Альянса о расширении, сказала представитель Белого дома Джен Псаки. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия собирается добиться от США и НАТО отказа от расширения на восток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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