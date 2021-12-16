Лидеры Евросоюза пригрозили России дорогостоящими санкциями

В случае нападения России на Украину будет принят ряд контрмер, которые повлекут дорогостоящие последствия для Москвы. Об этом сообщается в заявлении лидеров стран Евросоюза по итогам саммита.
«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами», — говорится в документе, передает «Интерфакс». Также лидеры ЕС заявили, что являются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой», — отмечается в заявлении. Отмечается, что Евросоюз намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью выполнения минских договоренностей.
В случае нападения России на Украину будет принят ряд контрмер, которые повлекут дорогостоящие последствия для Москвы. Об этом сообщается в заявлении лидеров стран Евросоюза по итогам саммита. «Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами», — говорится в документе, передает «Интерфакс». Также лидеры ЕС заявили, что являются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Украины. «Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой», — отмечается в заявлении. Отмечается, что Евросоюз намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью выполнения минских договоренностей. Ранее сообщалось, что Франция и Германия заявили о предпочтении переговорам с Россией вместо санкций. Лидер США Джо Байден предупредил Путина о жестких санкциях в случае войны РФ с Украиной, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал антироссийские санкции «полной чушью». Авторы статьи The Washington Post считают, что Россия будет рассчитывать на Китай при жестких санкциях Запада.