16 декабря 2021

Лидеры Евросоюза пригрозили России дорогостоящими санкциями

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Лидеры Европейского совета пообещали России дорогостоящие последствия в случае войны с Украиной Фото:
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Война на Украине

В случае нападения России на Украину будет принят ряд контрмер, которые повлекут дорогостоящие последствия для Москвы. Об этом сообщается в заявлении лидеров стран Евросоюза по итогам саммита.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами», — говорится в документе, передает «Интерфакс». Также лидеры ЕС заявили, что являются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой», — отмечается в заявлении. Отмечается, что Евросоюз намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью выполнения минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия заявили о предпочтении переговорам с Россией вместо санкций. Лидер США Джо Байден предупредил Путина о жестких санкциях в случае войны РФ с Украиной, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал антироссийские санкции «полной чушью». Авторы статьи The Washington Post считают, что Россия будет рассчитывать на Китай при жестких санкциях Запада.

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В случае нападения России на Украину будет принят ряд контрмер, которые повлекут дорогостоящие последствия для Москвы. Об этом сообщается в заявлении лидеров стран Евросоюза по итогам саммита. «Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами», — говорится в документе, передает «Интерфакс». Также лидеры ЕС заявили, что являются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Украины. «Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой», — отмечается в заявлении. Отмечается, что Евросоюз намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью выполнения минских договоренностей. Ранее сообщалось, что Франция и Германия заявили о предпочтении переговорам с Россией вместо санкций. Лидер США Джо Байден предупредил Путина о жестких санкциях в случае войны РФ с Украиной, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал антироссийские санкции «полной чушью». Авторы статьи The Washington Post считают, что Россия будет рассчитывать на Китай при жестких санкциях Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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