17 декабря 2021

Посол РФ: высылка дипломатов не влияет на диалог с Германией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Решение суда является необъективным и политически мотивированным, считает Сергей Нечаев Фото:

Несмотря на то, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон-грата, Россия остается открытой к диалогу с ФРГ по взаимно интересным темам. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца», — прокомментировал Сергей Нечаев последствия дипломатического кризиса для отношений Москвы и Берлина, передают «Известия».

По словам российского посла, приговор Высшего земельного суда Берлина в отношении дипломатов из РФ отягощает российско-германские отношения, потому что является необъективным и политически мотивированным решением. «Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции», — добавил Нечаев.

Ранее сообщалось, что Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон-грата якобы из-за причастности к делу об убийстве. Высший суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному лишению свободы из-за дела об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили в 2019 году, пишет RT. Россия ответила Германии протестом на высылку дипломатов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на то, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон-грата, Россия остается открытой к диалогу с ФРГ по взаимно интересным темам. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. «Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца», — прокомментировал Сергей Нечаев последствия дипломатического кризиса для отношений Москвы и Берлина, передают «Известия». По словам российского посла, приговор Высшего земельного суда Берлина в отношении дипломатов из РФ отягощает российско-германские отношения, потому что является необъективным и политически мотивированным решением. «Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции», — добавил Нечаев. Ранее сообщалось, что Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон-грата якобы из-за причастности к делу об убийстве. Высший суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному лишению свободы из-за дела об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили в 2019 году, пишет RT. Россия ответила Германии протестом на высылку дипломатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...