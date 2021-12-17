Посол РФ: высылка дипломатов не влияет на диалог с Германией

18 декабря 2021 в 03:35 Размер текста - 17 +

Решение суда является необъективным и политически мотивированным, считает Сергей Нечаев Фото: Николай Бастриков © URA.RU Несмотря на то, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон-грата, Россия остается открытой к диалогу с ФРГ по взаимно интересным темам. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. «Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца», — прокомментировал Сергей Нечаев последствия дипломатического кризиса для отношений Москвы и Берлина, передают «Известия». По словам российского посла, приговор Высшего земельного суда Берлина в отношении дипломатов из РФ отягощает российско-германские отношения, потому что является необъективным и политически мотивированным решением. «Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции», — добавил Нечаев. Ранее сообщалось, что Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон-грата якобы из-за причастности к делу об убийстве. Высший суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному лишению свободы из-за дела об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили в 2019 году, пишет RT. Россия ответила Германии протестом на высылку дипломатов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на то, что Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон-грата, Россия остается открытой к диалогу с ФРГ по взаимно интересным темам. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. «Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца», — прокомментировал Сергей Нечаев последствия дипломатического кризиса для отношений Москвы и Берлина, передают «Известия». По словам российского посла, приговор Высшего земельного суда Берлина в отношении дипломатов из РФ отягощает российско-германские отношения, потому что является необъективным и политически мотивированным решением. «Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции», — добавил Нечаев. Ранее сообщалось, что Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон-грата якобы из-за причастности к делу об убийстве. Высший суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному лишению свободы из-за дела об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили в 2019 году, пишет RT. Россия ответила Германии протестом на высылку дипломатов.