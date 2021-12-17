В НАТО призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины

18 декабря 2021 в 08:14 Размер текста - 17 +

НАТО не будет обсуждать соглашение по безопасности, пока Россия не разберется с ситуацией вокруг Украины, заявил Мирча Джоанэ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Перед началом переговоров России и НАТО по вопросам европейской безопасности Москва должна снизить напряженность вокруг Украины. Такое условие выдвинул заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. «Хотя военный альянс потенциально может обсуждать элементы проекта соглашения по безопасности, предложенного Россией, все это может быть сделано в тот момент, когда Российская Федерация снизит эскалацию ситуации в отношении Украины. На мой взгляд, это необходимое предварительное условие для возобновления диалога в рамках Совета Россия—НАТО», — приводит слова Мирчи Джоанэ Bloomberg. Заместитель генсекретаря Североатлантического альянса выразил надежду, что рост напряженности, которая довела отношения Запада и России до уровня холодной войны, может быть разрешен дипломатическим путем. При этом НАТО не позволит решать Москве, какие страны могут присоединяться к альянсу. Ранее МИД РФ передало коллегам из США проект соглашения между Россией и членами альянса о мерах обеспечения безопасности. В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время Вашингтон вступит в серьезные переговоры с Москвой. В частности, Россия предлагает исключить присоединение Украины к НАТО. Ранее Джо Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. По словам президента США, основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена, сообщает RT. Решение Байдена вызвало недовольство в странах Восточной Европы. Они опасаются, что Байден пойдет на уступки России, которые приведут к опасным последствиям, передает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перед началом переговоров России и НАТО по вопросам европейской безопасности Москва должна снизить напряженность вокруг Украины. Такое условие выдвинул заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. «Хотя военный альянс потенциально может обсуждать элементы проекта соглашения по безопасности, предложенного Россией, все это может быть сделано в тот момент, когда Российская Федерация снизит эскалацию ситуации в отношении Украины. На мой взгляд, это необходимое предварительное условие для возобновления диалога в рамках Совета Россия—НАТО», — приводит слова Мирчи Джоанэ Bloomberg. Заместитель генсекретаря Североатлантического альянса выразил надежду, что рост напряженности, которая довела отношения Запада и России до уровня холодной войны, может быть разрешен дипломатическим путем. При этом НАТО не позволит решать Москве, какие страны могут присоединяться к альянсу. Ранее МИД РФ передало коллегам из США проект соглашения между Россией и членами альянса о мерах обеспечения безопасности. В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время Вашингтон вступит в серьезные переговоры с Москвой. В частности, Россия предлагает исключить присоединение Украины к НАТО. Ранее Джо Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. По словам президента США, основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена, сообщает RT. Решение Байдена вызвало недовольство в странах Восточной Европы. Они опасаются, что Байден пойдет на уступки России, которые приведут к опасным последствиям, передает агентство Nation News.