17 декабря 2021

Федеральную трассу на Челябинск перекрыли из-за крупного ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город
Из-за столкновения четырех грузовиков ГИБДД пришлось полностью перекрыть трассу Самара—Уфа—Челябинск Фото:

В Башкирии в Иглинском районе столкнулись четыре грузовых автомобиля. Из-за аварии сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение на федеральной трассе Самара—Уфа—Челябинск. В результате ДТП никто не пострадал.

«Авария произошла в восьмом часу утра на 1536-м км автодороги Самара—Уфа—Челябинск. По предварительным данным, столкнулись Skania, MAN, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет», — сообщает УГИБДД Башкирии на своей странице в Intsagram.

В ведомстве уточнили, что грузовики получили механические повреждения. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что у одного автомобиля разбита кабина, а у других пострадали кузов и прицеп.

Из-за аварии пришлось полностью перекрыть движение на трассе. Для легковых автомобилей организовали объект через села Урман и Уру-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.

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В Башкирии в Иглинском районе столкнулись четыре грузовых автомобиля. Из-за аварии сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение на федеральной трассе Самара—Уфа—Челябинск. В результате ДТП никто не пострадал. «Авария произошла в восьмом часу утра на 1536-м км автодороги Самара—Уфа—Челябинск. По предварительным данным, столкнулись Skania, MAN, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет», — сообщает УГИБДД Башкирии на своей странице в Intsagram. В ведомстве уточнили, что грузовики получили механические повреждения. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что у одного автомобиля разбита кабина, а у других пострадали кузов и прицеп. Из-за аварии пришлось полностью перекрыть движение на трассе. Для легковых автомобилей организовали объект через села Урман и Уру-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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