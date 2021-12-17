В Башкирии в Иглинском районе столкнулись четыре грузовых автомобиля. Из-за аварии сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение на федеральной трассе Самара—Уфа—Челябинск. В результате ДТП никто не пострадал.
«Авария произошла в восьмом часу утра на 1536-м км автодороги Самара—Уфа—Челябинск. По предварительным данным, столкнулись Skania, MAN, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет», — сообщает УГИБДД Башкирии на своей странице в Intsagram.
В ведомстве уточнили, что грузовики получили механические повреждения. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что у одного автомобиля разбита кабина, а у других пострадали кузов и прицеп.
Из-за аварии пришлось полностью перекрыть движение на трассе. Для легковых автомобилей организовали объект через села Урман и Уру-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.
В Башкирии в Иглинском районе столкнулись четыре грузовых автомобиля. Из-за аварии сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение на федеральной трассе Самара—Уфа—Челябинск. В результате ДТП никто не пострадал. «Авария произошла в восьмом часу утра на 1536-м км автодороги Самара—Уфа—Челябинск. По предварительным данным, столкнулись Skania, MAN, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет», — сообщает УГИБДД Башкирии на своей странице в Intsagram. В ведомстве уточнили, что грузовики получили механические повреждения. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что у одного автомобиля разбита кабина, а у других пострадали кузов и прицеп. Из-за аварии пришлось полностью перекрыть движение на трассе. Для легковых автомобилей организовали объект через села Урман и Уру-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.