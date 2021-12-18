Вице-канцлер Германии назвал «Северный поток-2» ошибкой

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«Северный поток-2» уже достроен, но не запущен Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«„Северный поток — 2“ был ошибкой с геополитической точки зрения. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. Нужно принимать решение в соответствии с законодательством», — сказал Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, выступали против проекта. По словам политика, СП-2 должен соответствовать правилу разделения компаний. По этой норме добычей и транспортировкой ресурсов должны заниматься разные компании. «Условие не выполнено», — подчеркнул Хабек.

«Северный поток — 2» — газопровод, соединяющий Россию и Германию. Он был достроен в 2021 году, но все еще не введен в эксплуатацию из-за отсутствия сертификации в ФРГ. Проект стал причиной множественных политических баталий — против СП-2 выступают как большинство стран Европы, так и США.

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Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. «„Северный поток — 2“ был ошибкой с геополитической точки зрения. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. Нужно принимать решение в соответствии с законодательством», — сказал Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, выступали против проекта. По словам политика, СП-2 должен соответствовать правилу разделения компаний. По этой норме добычей и транспортировкой ресурсов должны заниматься разные компании. «Условие не выполнено», — подчеркнул Хабек. «Северный поток — 2» — газопровод, соединяющий Россию и Германию. Он был достроен в 2021 году, но все еще не введен в эксплуатацию из-за отсутствия сертификации в ФРГ. Проект стал причиной множественных политических баталий — против СП-2 выступают как большинство стран Европы, так и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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