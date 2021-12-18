Вице-канцлер Германии назвал «Северный поток-2» ошибкой

18 декабря 2021 в 17:55 Размер текста - 17 +

«Северный поток-2» уже достроен, но не запущен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. «„Северный поток — 2“ был ошибкой с геополитической точки зрения. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. Нужно принимать решение в соответствии с законодательством», — сказал Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, выступали против проекта. По словам политика, СП-2 должен соответствовать правилу разделения компаний. По этой норме добычей и транспортировкой ресурсов должны заниматься разные компании. «Условие не выполнено», — подчеркнул Хабек. «Северный поток — 2» — газопровод, соединяющий Россию и Германию. Он был достроен в 2021 году, но все еще не введен в эксплуатацию из-за отсутствия сертификации в ФРГ. Проект стал причиной множественных политических баталий — против СП-2 выступают как большинство стран Европы, так и США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. «„Северный поток — 2“ был ошибкой с геополитической точки зрения. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. Нужно принимать решение в соответствии с законодательством», — сказал Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, выступали против проекта. По словам политика, СП-2 должен соответствовать правилу разделения компаний. По этой норме добычей и транспортировкой ресурсов должны заниматься разные компании. «Условие не выполнено», — подчеркнул Хабек. «Северный поток — 2» — газопровод, соединяющий Россию и Германию. Он был достроен в 2021 году, но все еще не введен в эксплуатацию из-за отсутствия сертификации в ФРГ. Проект стал причиной множественных политических баталий — против СП-2 выступают как большинство стран Европы, так и США.