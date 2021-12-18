ГИБДД устранила сбой и ждет россиян на приемы 19 декабря

Госавтоинспекция примет граждан, не получивших 18 декабря услуги из-за технического сбоя, 19 декабря. Все записи на приемы 18 декабря будут действительны.
Большой технический сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел 18 декабря. Проблема коснулась всей страны.
«После устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан», — сообщается на сайте «МВД Медиа». Прием россиян будет проходить в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.
Госавтоинспекция примет граждан, не получивших 18 декабря услуги из-за технического сбоя, 19 декабря. Все записи на приемы 18 декабря будут действительны. Большой технический сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел 18 декабря. Проблема коснулась всей страны. «После устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан», — сообщается на сайте «МВД Медиа». Прием россиян будет проходить в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.