ГИБДД устранила сбой и ждет россиян на приемы 19 декабря

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город, проверка документов
Россияне смогут получить услуги в ГИБДД на следующий день после сбоя Фото:

Госавтоинспекция примет граждан, не получивших 18 декабря услуги из-за технического сбоя, 19 декабря. Все записи на приемы 18 декабря будут действительны.

Большой технический сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел 18 декабря. Проблема коснулась всей страны.

«После устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан», — сообщается на сайте «МВД Медиа». Прием россиян будет проходить в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

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Госавтоинспекция примет граждан, не получивших 18 декабря услуги из-за технического сбоя, 19 декабря. Все записи на приемы 18 декабря будут действительны. Большой технический сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел 18 декабря. Проблема коснулась всей страны. «После устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан», — сообщается на сайте «МВД Медиа». Прием россиян будет проходить в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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