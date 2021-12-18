18 декабря 2021

В Кольцово задерживают рейсы из-за непогоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Из-за непогоды в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург Фото:

В аэропорту Кольцово массового задерживают рейсы. На данный момент перенесено пять вылетов.

«Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск — Челябинск и U6-2812 Душанбе — Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово.

Ранее в Челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели. «Днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а также возможны метели», — сообщили в Гидрометцентре.

Расписание рейсов Кольцово

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В аэропорту Кольцово массового задерживают рейсы. На данный момент перенесено пять вылетов. «Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск — Челябинск и U6-2812 Душанбе — Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. Ранее в Челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели. «Днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а также возможны метели», — сообщили в Гидрометцентре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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