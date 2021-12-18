В аэропорту Кольцово массового задерживают рейсы. На данный момент перенесено пять вылетов.
«Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск — Челябинск и U6-2812 Душанбе — Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово.
Ранее в Челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели. «Днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а также возможны метели», — сообщили в Гидрометцентре.
В аэропорту Кольцово массового задерживают рейсы. На данный момент перенесено пять вылетов. «Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск — Челябинск и U6-2812 Душанбе — Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. Ранее в Челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели. «Днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а также возможны метели», — сообщили в Гидрометцентре.