В Кольцово задерживают рейсы из-за непогоды. Скрин 19 декабря 2021 в 08:30 Размер текста - 17 + Из-за непогоды в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово массового задерживают рейсы. На данный момент перенесено пять вылетов. «Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск — Челябинск и U6-2812 Душанбе — Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. Ранее в Челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели. «Днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а также возможны метели», — сообщили в Гидрометцентре. Расписание рейсов Кольцово Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В аэропорту Кольцово массового задерживают рейсы. На данный момент перенесено пять вылетов. «Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск — Челябинск и U6-2812 Душанбе — Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. Ранее в Челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели. «Днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а также возможны метели», — сообщили в Гидрометцентре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям