19 декабря 2021

В Кольцово самолеты не могут сесть из-за затяжного снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кольцово разворачивают самолеты Фото:

В Екатеринбурге из-за непогоды самолеты не могут сесть в Кольцово. Накрывший город снегопад, начавшийся еще днем, не прекращается и ночью. О последствиях непогоды для уральского аэропорта сообщили сотрудники Кольцово.

«В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейсы SU-1406 из Москвы и U6—7230 из Будапешта — в Тюмень, рейс U6—263 из Москвы — в Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, — сообщили Е1.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По данным Центра погоды «ФОБОС» в воскресенье, 19 декабря, температура воздуха в Екатеринбурге составила от -3 до -5 градусов. Ветер дул юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление было ниже нормы — 721 мм ртутного столба.

В этот же день в Кольцово были задержаны несколько рейсов. Согласно информации официального сайта Кольцово, не смогли улететь два самолета до Челябинска. Кроме того, задержали рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова и Калининграда. Также массово задерживают и отменяют рейсы в Челябинске. Из-за непогоды аэропорт имени Курчатова также не принимает самолеты.

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В Екатеринбурге из-за непогоды самолеты не могут сесть в Кольцово. Накрывший город снегопад, начавшийся еще днем, не прекращается и ночью. О последствиях непогоды для уральского аэропорта сообщили сотрудники Кольцово. «В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейсы SU-1406 из Москвы и U6—7230 из Будапешта — в Тюмень, рейс U6—263 из Москвы — в Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, — сообщили Е1.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово. По данным Центра погоды «ФОБОС» в воскресенье, 19 декабря, температура воздуха в Екатеринбурге составила от -3 до -5 градусов. Ветер дул юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление было ниже нормы — 721 мм ртутного столба. В этот же день в Кольцово были задержаны несколько рейсов. Согласно информации официального сайта Кольцово, не смогли улететь два самолета до Челябинска. Кроме того, задержали рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова и Калининграда. Также массово задерживают и отменяют рейсы в Челябинске. Из-за непогоды аэропорт имени Курчатова также не принимает самолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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