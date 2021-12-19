В Кольцово самолеты не могут сесть из-за затяжного снегопада

20 декабря 2021 в 03:02 Размер текста - 17 +

В Кольцово разворачивают самолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге из-за непогоды самолеты не могут сесть в Кольцово. Накрывший город снегопад, начавшийся еще днем, не прекращается и ночью. О последствиях непогоды для уральского аэропорта сообщили сотрудники Кольцово. «В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейсы SU-1406 из Москвы и U6—7230 из Будапешта — в Тюмень, рейс U6—263 из Москвы — в Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, — сообщили Е1.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово. По данным Центра погоды «ФОБОС» в воскресенье, 19 декабря, температура воздуха в Екатеринбурге составила от -3 до -5 градусов. Ветер дул юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление было ниже нормы — 721 мм ртутного столба. В этот же день в Кольцово были задержаны несколько рейсов. Согласно информации официального сайта Кольцово, не смогли улететь два самолета до Челябинска. Кроме того, задержали рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова и Калининграда. Также массово задерживают и отменяют рейсы в Челябинске. Из-за непогоды аэропорт имени Курчатова также не принимает самолеты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге из-за непогоды самолеты не могут сесть в Кольцово. Накрывший город снегопад, начавшийся еще днем, не прекращается и ночью. О последствиях непогоды для уральского аэропорта сообщили сотрудники Кольцово. «В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейсы SU-1406 из Москвы и U6—7230 из Будапешта — в Тюмень, рейс U6—263 из Москвы — в Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, — сообщили Е1.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово. По данным Центра погоды «ФОБОС» в воскресенье, 19 декабря, температура воздуха в Екатеринбурге составила от -3 до -5 градусов. Ветер дул юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление было ниже нормы — 721 мм ртутного столба. В этот же день в Кольцово были задержаны несколько рейсов. Согласно информации официального сайта Кольцово, не смогли улететь два самолета до Челябинска. Кроме того, задержали рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова и Калининграда. Также массово задерживают и отменяют рейсы в Челябинске. Из-за непогоды аэропорт имени Курчатова также не принимает самолеты.