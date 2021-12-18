18 декабря 2021
17 декабря 2021

Микрорайон Кургана останется на день без воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
21 декабря в Черемухово ограничат подачу воды Фото:

Подача холодной воды в микрорайоне Черемухово в Кургане будет ограничена в дневное время 21 декабря из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«Для устранения аварийной ситуации по адресу: микрорайон Осиновка, улица Чашинская, 1, 21 декабря с 9.00 до 17.00 будет ограничено холодное водоснабжение в микрорайоне Черемухово, в том числе в школе №59 и детском саду. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

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Подача холодной воды в микрорайоне Черемухово в Кургане будет ограничена в дневное время 21 декабря из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза». «Для устранения аварийной ситуации по адресу: микрорайон Осиновка, улица Чашинская, 1, 21 декабря с 9.00 до 17.00 будет ограничено холодное водоснабжение в микрорайоне Черемухово, в том числе в школе №59 и детском саду. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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