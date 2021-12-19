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В Свердловскую область идут морозы до -33 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, снег. Екатеринбург, зима, метель, снегопад
Похолодает уже на днях Фото:

Морозы до -33 градусов придут в Свердловскую область с 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

«Вслед за снегопадами похолодает, температура воздуха 21—23 декабря понизится: ночью -19,-24°. На севере Свердловской области -28,-33°, днем -16,-21°, на севере до -27°», — говорится в релизе.

Синоптики также добавляют, что за прошедшие выходные 18—19 декабря выпала половина месячной нормы осадков. Из-за снегопадов в Кольцово не смогли приземлиться ночные рейсы из Москвы, Венгрии и Китая, воздушные судна отправлялись на запасные аэродромы. Утром 20 декабря город встал в 9-балльные пробки. На территории области также продолжатся снегопады, местами метели, мороз задержится, и после 23 декабря станет холоднее на 7-10°.

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Морозы до -33 градусов придут в Свердловскую область с 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. «Вслед за снегопадами похолодает, температура воздуха 21—23 декабря понизится: ночью -19,-24°. На севере Свердловской области -28,-33°, днем -16,-21°, на севере до -27°», — говорится в релизе. Синоптики также добавляют, что за прошедшие выходные 18—19 декабря выпала половина месячной нормы осадков. Из-за снегопадов в Кольцово не смогли приземлиться ночные рейсы из Москвы, Венгрии и Китая, воздушные судна отправлялись на запасные аэродромы. Утром 20 декабря город встал в 9-балльные пробки. На территории области также продолжатся снегопады, местами метели, мороз задержится, и после 23 декабря станет холоднее на 7-10°.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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