Депутат Госдумы допустил выплату 13-й пенсии россиянам

13 пенсия может быть в виде фиксированной выплаты, считает Михаил Делягин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии в ходе свой пресс-конференции 23 декабря. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

«Может быть Путин объявит 23 декабря, на пресс-конференции, о 13-й пенсии. Но, я думаю, что это не будет как в прошлые разы. То есть это будет выплата не в размере получаемой пенсии, а 5 или 10 тысяч рублей. Какая-то фиксированная сумма», — сказал Делягин на своем YouTube канале.

17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил в Кабмин РФ законопроект о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии, пишет RT.