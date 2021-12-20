Депутат Госдумы допустил выплату 13-й пенсии россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
13 пенсия может быть в виде фиксированной выплаты, считает Михаил Делягин Фото:

Президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии в ходе свой пресс-конференции 23 декабря. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

«Может быть Путин объявит 23 декабря, на пресс-конференции, о 13-й пенсии. Но, я думаю, что это не будет как в прошлые разы. То есть это будет выплата не в размере получаемой пенсии, а 5 или 10 тысяч рублей. Какая-то фиксированная сумма», — сказал Делягин на своем YouTube канале.

17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил в Кабмин РФ законопроект о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии в ходе свой пресс-конференции 23 декабря. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин. «Может быть Путин объявит 23 декабря, на пресс-конференции, о 13-й пенсии. Но, я думаю, что это не будет как в прошлые разы. То есть это будет выплата не в размере получаемой пенсии, а 5 или 10 тысяч рублей. Какая-то фиксированная сумма», — сказал Делягин на своем YouTube канале. 17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил в Кабмин РФ законопроект о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...