18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Курганскую область после потепления придут аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
В регионе может похолодать до -30 градусов Фото:

В Курганской области 25 и 26 декабря может похолодать до -30 градусов. Об этом написал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие 7 суток в Курганской области прогнозируются резкие изменения погоды. 21—22 декабря сильные снегопады, особенно на западе области. Ночью 22 декабря оттепель до +2 градусов. 25—26 декабря кратковременные морозы до -28…-30 градусов», — рассказал он в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

По словам синоптика, 21 и 22 декабря ожидается образование снежного наката, а 23 декабря появится гололедица. Винштейн отметил, что 25 и 26 декабря будут аномальные морозы, и отклонение от нормы составит 10-11 градусов. Он добавил, что с 27 декабря вновь потеплеет.

Ранее в мэрии Кургана сообщили, что с 18 по 20 декабря ожидаются снегопад и гололед. До 22 декабря, по прогнозу Винштейна, может потеплеть до +1 градуса.

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В Курганской области 25 и 26 декабря может похолодать до -30 градусов. Об этом написал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшие 7 суток в Курганской области прогнозируются резкие изменения погоды. 21—22 декабря сильные снегопады, особенно на западе области. Ночью 22 декабря оттепель до +2 градусов. 25—26 декабря кратковременные морозы до -28…-30 градусов», — рассказал он в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45». По словам синоптика, 21 и 22 декабря ожидается образование снежного наката, а 23 декабря появится гололедица. Винштейн отметил, что 25 и 26 декабря будут аномальные морозы, и отклонение от нормы составит 10-11 градусов. Он добавил, что с 27 декабря вновь потеплеет. Ранее в мэрии Кургана сообщили, что с 18 по 20 декабря ожидаются снегопад и гололед. До 22 декабря, по прогнозу Винштейна, может потеплеть до +1 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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