В Курганскую область после потепления придут аномальные морозы

В регионе может похолодать до -30 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 25 и 26 декабря может похолодать до -30 градусов. Об этом написал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие 7 суток в Курганской области прогнозируются резкие изменения погоды. 21—22 декабря сильные снегопады, особенно на западе области. Ночью 22 декабря оттепель до +2 градусов. 25—26 декабря кратковременные морозы до -28…-30 градусов», — рассказал он в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

По словам синоптика, 21 и 22 декабря ожидается образование снежного наката, а 23 декабря появится гололедица. Винштейн отметил, что 25 и 26 декабря будут аномальные морозы, и отклонение от нормы составит 10-11 градусов. Он добавил, что с 27 декабря вновь потеплеет.

Ранее в мэрии Кургана сообщили, что с 18 по 20 декабря ожидаются снегопад и гололед. До 22 декабря, по прогнозу Винштейна, может потеплеть до +1 градуса.