Курганцев начали тестировать на «Омикрон»

Материалы для определения вируса отправляют в научные институты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области ведется мониторинг за новыми штаммами коронавируса, в том числе штаммом «Омикрон». Материалы для определения вируса отправляют в научные институты других регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором ведется постоянный мониторинг за новыми штаммами коронавируса. Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией и направляется для секвенирования ДНК вируса в научные институты. Результаты исследований аккумулируются и анализируются в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Курганской области со ссылкой на данные курганского управления Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в курганских больницах закрывают COVID-отделения. По состоянию на 10 декабря, коечный фонд был сокращен с 3000 до 1470 коек. Возобновлена плановая деятельность госпиталя ветеранов войн и шести районных больниц (Петухово, Шумиха, Сафакулево, Звериноголовское, Варгаши, Белозерское). Это связано со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе. Со 2 декабря в Курганской области ежедневно регистрируют менее 200 новых случаев COVID-19. По данным на 19 декабря, подтверждены лабораторно 172 случая заражения вирусом.

На прошлой неделе в России выявили 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Впервые «омикрон»-штамм был выявлен в нескольких странах Южной Африки. Иммунолог спрогнозировал мощность волны COVID при «Омикроне» в РФ.