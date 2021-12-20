Депутат Госдумы: на пособия в 2021 году потратили триллион рублей

Разовые выплаты заняли 5% расходов бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На разовые выплаты россиянам в 2021 году потратили почти триллион рублей. Из них на пособия пенсионерам ушло 433 млрд рублей, а семьям с детьми 204 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Разовые выплаты в этом году потребовали огромных вливаний из бюджета. Так, например, только выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам обошлись бюджету в 433 млрд рублей, семьям, имеющим детей, — в 204 млрд рублей. В целом расходы бюджета на разовые выплаты в этом году вплотную подобрались к триллиону рублей. Это около 5% от всех расходов бюджета», — сказал Михаил Щапов.

По его словам, эти средства было необходимо дать людям в тяжелой ситуации. «Более того, мы считаем, что необходимо было увеличить поддержку. Бюджет бы нашел на это средства, а людям она была необходима. В текущей ситуации более эффективного механизма, чем адресная поддержка деньгами тех, кому она необходима, мы не видим. Другие виды либо ограничивают людей в том, на что они могут потратить помощь, либо усложняют процедуру ее получения», — отметил депутат.

URA.RU направило запрос в Минфин РФ. На момент публикации ответа не поступило.

Щапов заявлял, что многодетные семьи должны получать выплаты к школе и Новому году каждый год. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что президент России Владимир Путин может объявить о выплате 13 пенсии в ходе свой пресс-конференции 23 декабря.