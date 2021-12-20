В России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин на своей YouTube-канале.
«В России средняя пенсия 15 тысяч рублей, что в два раза ниже реального прожиточного минимума. Пенсионеры — это люди, которые истребляются. Это осознанная политика истребления пожилых людей в целях экономии денег. Людей наказывают за то, что были слишком бедны», — сказал Делягин.
В России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин на своей YouTube-канале. «В России средняя пенсия 15 тысяч рублей, что в два раза ниже реального прожиточного минимума. Пенсионеры — это люди, которые истребляются. Это осознанная политика истребления пожилых людей в целях экономии денег. Людей наказывают за то, что были слишком бедны», — сказал Делягин. Делягин также заявил, что государство заинтересованно в вымирании пенсионеров. Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил, что неразумное увеличение пенсий приведет к резкому росту цен, пишет «Национальная служба новостей».