Депутат Госдумы заявил об истреблении пенсионеров в РФ. «Людей наказывают за то, что слишком бедны»

20 декабря 2021 в 12:37 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Делягина, пенсии в России в два раза ниже реального прожиточного минимума Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин на своей YouTube-канале. «В России средняя пенсия 15 тысяч рублей, что в два раза ниже реального прожиточного минимума. Пенсионеры — это люди, которые истребляются. Это осознанная политика истребления пожилых людей в целях экономии денег. Людей наказывают за то, что были слишком бедны», — сказал Делягин. Делягин также заявил, что государство заинтересованно в вымирании пенсионеров. Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил, что неразумное увеличение пенсий приведет к резкому росту цен, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин на своей YouTube-канале. «В России средняя пенсия 15 тысяч рублей, что в два раза ниже реального прожиточного минимума. Пенсионеры — это люди, которые истребляются. Это осознанная политика истребления пожилых людей в целях экономии денег. Людей наказывают за то, что были слишком бедны», — сказал Делягин. Делягин также заявил, что государство заинтересованно в вымирании пенсионеров. Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил, что неразумное увеличение пенсий приведет к резкому росту цен, пишет «Национальная служба новостей».