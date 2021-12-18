Курганцев предупредили об опасной погоде

На дорогах появится гололедица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 20 по 22 декабря ожидаются мокрый снег, метель и гололедица, из-за чего в регионе привели в готовность аварийно-восстановительные бригады. Данная информация 20 декабря была размещена на сайте областного правительства.

«С 20 по 22 декабря 2021 года на территории Курганской области ожидается мокрый снег, в отдельных районах метель. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. При ухудшении погодных условий возможны гололед, налипание мокрого снега на провода, что может повлечь отключение электроэнергии», — сообщили в правительстве, ссылаясь на информацию местного ЦГМС.

Представители правительства региона рекомендовали местным властям подготовить профильные службы. Также был усилен состав аварийно-восстановительных бригад, предназначенных для ликвидации аварий на объектах систем энергоснабжения. Директор областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков попросил жителей региона отказаться в этот период от дальних поездок и по возможности — от использования личного транспорта.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что 22 декабря в регионе может потеплеть до +1 градуса. Через несколько дней может похолодать до -30 градусов.