Прокурор требует наказать чиновников Кургана за скандал со школой

Прокурор Курганской области направил губернатору Шумкову представление по скандальной школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.

«Причиной сложившейся ситуации послужило бездействие прежнего руководства органов исполнительной власти области по принятию мер к надлежащему оформлению договора с инвестором на строительство (выкуп) объекта на момент начала работ (2016 г.). Это привело к срыву целевого показателя 1100 новых мест в образовательных организациях в рамках нацпроекта „Образование“», — говорится в представлении прокурора.

Прокурор отмечает, что кетовская администрация в 2020 году дважды предлагала заключить контракт на приобретение школы за 738 тысяч рублей. Инвестор отказался. При этом оценка стоимости школы была проведена подрядчиком для администрации района без проведения торгов. В тоже время проект был составлен на 963 млн руб., получено положительное заключение департамента строительства и ЖКХ. Застройщик неоднократно сообщал властям о затратах.

Назаров предложил Шумкову принять меры по устранению нарушений закона, наказать виновных должностных лиц, о результатах доложить в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU подтвердили, что такой документ был направлен губернатору Вадиму Шумкову. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона. В пресс-службе обещали прокомментировать информацию в ближайшее время.

URA.RU писало, что курганские власти отказались выкупать школу в Кетово у застройщика, указывая, что цена на объект завышена. Область оценила школу в 738 миллионов рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Родительский комитет пикеты у зданий правительства Курганской области и полпреда в Екатеринбурге с просьбой помочь открыть школу в Кетово.

Прокурор Курганской области направил представление губернатору Шумкову фото: прислал читатель URA.RU

Прокурор Назаров требует наказать виновных в скандальной ситуации со школой в Кетово фото: прислал читатель URA.RU