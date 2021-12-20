Свердловские депутаты всех уровней будут контролировать ремонты школ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские депутаты-единороссы всех уровней будут лично контролировать ход строительства и капитальных ремонтов школ области. Поименный список ответственных передадут в Минпросвещения РФ. Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского отделения.

«Согласно решению, депутаты-единороссы Госдумы, заксобрания региона и муниципальных дум закрепляются за стройками образовательных учреждений, а также за школами, в которых планируется капитальный ремонт. Список ответственных передадут в Минпросвещения», — рассказали в пресс-службе ячейки.

И.о. секретаря отделения, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что до 2024 года в области запланированы больше 50 объектов — около 20 школ и гимназий будут построены, еще 32 — отремонтированы. «Считаю, что такое закрепление поможет успешно ввести в строй все намеченные объекты, выполнить работу качественно и в срок», — дал оценку Куйвашев.

Программу повсеместного капремонта школ анонсировал президент РФ Владимир Путин на июньском съезде «Единой России». Глава государства подчеркивал, что акцент должен быть сделан на сельские образовательные учреждения. В конце июля партия передала в Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в модернизации. 17 декабря единороссы приняли решение доверить своим депутатам контроль за исполнением программы.