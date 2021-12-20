Живущие без газа пермяки привлекли Бастрыкина к спору с властями

Александр Бастрыкин пока на письмо жителей Ныроба не отреагировал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ныроба (Пермский край) обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру с просьбой решить их проблему с газом. В поселке нет центрального газоснабжения уже три года, а местные власти ничего с этим не делают. Об этом URA.RU рассказал местный житель и активист Василий Носов.

URA.RU уже рассказывало о том, что жители поселка уже третий год живут без газа. Более 500 квартир остаются без бытового газа, которые ранее поступал в жилища централизованно. Из-за этого местные жители обращались в суд, который обязал Чердынскую городскую окружную администрацию вернуть газоснабжение в дома поселка, но решение так и не было исполнено. Жители Ныроба продолжают борьбу и планируют обратиться к губернатору Пермского края и Конституционный суд РФ.

«Отправили письмо в СК России и в Генпрокуратуру», — рассказал Носов. По его словам, ответ от Генпрокуратуры они уже получили, скоро начнется разбирательство. Ответ от СК пока не поступил.

Получить оперативный комментарий Генпрокуратуры и СК РФ URA.RU не удалось. Туда направлены запросы.

URA.RU также рассказывало о судебном разбирательстве в отношении нынешнего главы Чердынского городского округа Анны Батаговой. Прокуратура подала на мэра иск о необеспечении жителей Ныроба надежным теплоснабжением.