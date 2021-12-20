В соцсетях возмущены ограничением ЦБ для нищих россиян. «Надо ввести штрафы на бедность»

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ЦБ запретит нищим хранить более 100 тысяч на льготных вкладах Фото:

Центральный банк установил максимальный размер льготных вкладов для малообеспеченных граждан, и россияне в соцсетях данную новость восприняли по-разному. Некоторые пользователи считают, что у малоимущих граждан не может появиться 100 тысяч рублей на вкладах. Часть из комментаторов утверждает, что нищие не могут позволить себе выделить деньги на продукты. Однако кто-то заявил, что 100 тысяч — небольшая сумма для нынешней ситуации в экономике.


Ранее сообщалось, что депозит для малообеспеченных россиян ЦБ ограничил суммой в 100 тысяч рублей. Отмечается, что у человека может быть только один спецвклад на эту сумму.

Некоторые пользователи предлагают свои варианты по искоренению бедности в России
Кто-то недоумевает, откуда у малоимущих людей может появиться 100 тысяч рублей
Некоторые начали придумывать свой порог по определению «нищих»…
А некоторые считают, что у малоимущих не может появиться 100 тысяч, так как им не хватает денег на еду
Россияне считают, что 100 тысяч рублей — это не деньги

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Центральный банк установил максимальный размер льготных вкладов для малообеспеченных граждан, и россияне в соцсетях данную новость восприняли по-разному. Некоторые пользователи считают, что у малоимущих граждан не может появиться 100 тысяч рублей на вкладах. Часть из комментаторов утверждает, что нищие не могут позволить себе выделить деньги на продукты. Однако кто-то заявил, что 100 тысяч — небольшая сумма для нынешней ситуации в экономике. Ранее сообщалось, что депозит для малообеспеченных россиян ЦБ ограничил суммой в 100 тысяч рублей. Отмечается, что у человека может быть только один спецвклад на эту сумму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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