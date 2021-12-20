Центральный банк установил максимальный размер льготных вкладов для малообеспеченных граждан, и россияне в соцсетях данную новость восприняли по-разному. Некоторые пользователи считают, что у малоимущих граждан не может появиться 100 тысяч рублей на вкладах. Часть из комментаторов утверждает, что нищие не могут позволить себе выделить деньги на продукты. Однако кто-то заявил, что 100 тысяч — небольшая сумма для нынешней ситуации в экономике.
Ранее сообщалось, что депозит для малообеспеченных россиян ЦБ ограничил суммой в 100 тысяч рублей. Отмечается, что у человека может быть только один спецвклад на эту сумму.
Некоторые пользователи предлагают свои варианты по искоренению бедности в России
скриншот с соцсети Twitter
Кто-то недоумевает, откуда у малоимущих людей может появиться 100 тысяч рублей
скриншот с соцсети ВКонтакте
Некоторые начали придумывать свой порог по определению «нищих»…
скриншот с соцсети ВКонтакте
А некоторые считают, что у малоимущих не может появиться 100 тысяч, так как им не хватает денег на еду
скриншот с соцсети Telegram
Россияне считают, что 100 тысяч рублей — это не деньги
Центральный банк установил максимальный размер льготных вкладов для малообеспеченных граждан, и россияне в соцсетях данную новость восприняли по-разному. Некоторые пользователи считают, что у малоимущих граждан не может появиться 100 тысяч рублей на вкладах. Часть из комментаторов утверждает, что нищие не могут позволить себе выделить деньги на продукты. Однако кто-то заявил, что 100 тысяч — небольшая сумма для нынешней ситуации в экономике.
Ранее сообщалось, что депозит для малообеспеченных россиян ЦБ ограничил суммой в 100 тысяч рублей. Отмечается, что у человека может быть только один спецвклад на эту сумму.