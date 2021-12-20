ЦБ запретит нищим хранить более 100 тысяч на льготных вкладах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный банк установил максимальный размер льготных вкладов для малообеспеченных граждан, и россияне в соцсетях данную новость восприняли по-разному. Некоторые пользователи считают, что у малоимущих граждан не может появиться 100 тысяч рублей на вкладах. Часть из комментаторов утверждает, что нищие не могут позволить себе выделить деньги на продукты. Однако кто-то заявил, что 100 тысяч — небольшая сумма для нынешней ситуации в экономике.



Ранее сообщалось, что депозит для малообеспеченных россиян ЦБ ограничил суммой в 100 тысяч рублей. Отмечается, что у человека может быть только один спецвклад на эту сумму.

Некоторые пользователи предлагают свои варианты по искоренению бедности в России скриншот с соцсети Twitter

Кто-то недоумевает, откуда у малоимущих людей может появиться 100 тысяч рублей скриншот с соцсети ВКонтакте

Некоторые начали придумывать свой порог по определению «нищих»… скриншот с соцсети ВКонтакте

А некоторые считают, что у малоимущих не может появиться 100 тысяч, так как им не хватает денег на еду скриншот с соцсети Telegram

Россияне считают, что 100 тысяч рублей — это не деньги скриншот с соцсети Telegram