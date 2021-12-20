«Известия»: застройщики предрекли подорожание жилья в РФ на 40%. Условие

21 декабря 2021 в 02:48 Размер текста - 17 +

По словам Яны Глазуновой, российские рабочие требуют зарплаты на 30% выше, чем мигранты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказ от трудовых мигрантов на стройках приведет к росту себестоимости жилья до 40%. Это следует из опроса российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Опрошенные застройщики считают, что полный отказ от мигрантов на стройках может увеличить себестоимость жилья на 10-40%, передают «Известия». Владимир Кошелев считает, что Россия еще не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что в острые фазы пандемии, когда полностью были закрыты границы, стройки фактически останавливались. «В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки», — добавил депутат. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что сегодня сложно говорить о полном отказе от трудовых мигрантов, отметив, что сейчас дефицит рабочей силы существенно сказывается на стоимости строительства. В Минстрое РФ добавили, что вопрос ввоза иностранных рабочих остается актуальным при учете масштабных задач, поставленных перед стройотраслью. Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что россияне рассчитывают на зарплаты, которые в среднем на 25-30% выше зарплат мигрантов. «Отказ от мигрантов в совокупности с иными факторами может повлечь за собой увеличение девелоперских издержек и, соответственно, ускорение роста цен», — добавил генеральный директор Optima Development Давид Худоян. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам риелторов, цены на недвижимость в РФ будут расти до 2023 года. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на стройках сократилось более чем вдвое, пишет RT. Аналитики назвали российские города с завышенными ценами на вторичное жилье. Девелоперы заявили о подорожании квартир в РФ в декабре 2021 года. Риелторы рассказали о ценах на квартиры в 2022 году, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ от трудовых мигрантов на стройках приведет к росту себестоимости жилья до 40%. Это следует из опроса российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Опрошенные застройщики считают, что полный отказ от мигрантов на стройках может увеличить себестоимость жилья на 10-40%, передают «Известия». Владимир Кошелев считает, что Россия еще не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что в острые фазы пандемии, когда полностью были закрыты границы, стройки фактически останавливались. «В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки», — добавил депутат. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что сегодня сложно говорить о полном отказе от трудовых мигрантов, отметив, что сейчас дефицит рабочей силы существенно сказывается на стоимости строительства. В Минстрое РФ добавили, что вопрос ввоза иностранных рабочих остается актуальным при учете масштабных задач, поставленных перед стройотраслью. Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что россияне рассчитывают на зарплаты, которые в среднем на 25-30% выше зарплат мигрантов. «Отказ от мигрантов в совокупности с иными факторами может повлечь за собой увеличение девелоперских издержек и, соответственно, ускорение роста цен», — добавил генеральный директор Optima Development Давид Худоян. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам риелторов, цены на недвижимость в РФ будут расти до 2023 года. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на стройках сократилось более чем вдвое, пишет RT. Аналитики назвали российские города с завышенными ценами на вторичное жилье. Девелоперы заявили о подорожании квартир в РФ в декабре 2021 года. Риелторы рассказали о ценах на квартиры в 2022 году, пишет телеканал 360.