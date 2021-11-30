Девелоперы ожидают рост цен на квартиры в РФ в декабре 2021 года

В декабре 2021 года средние цены на новостройки могут вырасти на 5%. Об этом заявила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.
«Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах: до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%», — передают слова Яны Глазуновой «Известия». Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавил, что застройщики начнут регулировать клиентский поток повышением цен, если в декабре увеличатся продажи.
По его словам, на фоне новостей о новом штамме коронавируса стали снижаться фондовые рынки, вслед за ними и цены на нефть. Если это продолжится, то национальная валюта подешевеет, и люди начнут скупать недвижимость, что повлечет за собой рост цен на недвижимость, добавил Колочинский.
Также он считает, что активизации покупательского спроса поспособствует ожидание роста ипотечных ставок в ближайшее время. «Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5—0,75 п. п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9—10%», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что, по мнению риелторов, рост цен на недвижимость будет продолжаться до 2023 года. В Минстрое РФ заявили, что ставки по ипотеке могут превысить 8% до конца 2021 года. В Российской гильдии риелторов предупредили о росте налога на квартиры в РФ.
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