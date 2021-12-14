14 декабря 2021
13 декабря 2021

Губернатор ЯНАО ответит на важные вопросы в «Прямой линии». Трансляция

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет «Прямую линию» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответит на интересующие вопросы жителей региона во время «Прямой линии» в 18:00 15 декабря. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня отвечу на ваши вопросы на „Прямой линии“. Эфир начнется в 18:00. Трансляция будет идти в прямом эфире в ВКонтакте и в Инстаграм», — сообщил глава региона.

Губернатору жители прислали более 300 вопросов в соцсетях и в чат боте. Основные темы, которые волнуют жителей социальная сфера, ЖКХ, медицина и образование. Сообщения присылают также работники бюджетных сфер и медицины. Например, врач-лаборант Галина Малахова написала губернатору Дмитрию Артюхову, что она не получает положенные ковидные выплаты. Как сообщили URA.RU позднее в Салехардской окружной больнице, она не получила выплату за месяц, который не работала с кровью зараженных COVID.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году губернатор отменил пресс-конференцию, проходящую после «Прямой линии». Вместо этого редактора лояльных СМИ были приглашены для участия в трансляции. Помимо этого самые острые проблемы будут переключаться на руководителей муниципалитетов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответит на интересующие вопросы жителей региона во время «Прямой линии» в 18:00 15 декабря. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня отвечу на ваши вопросы на „Прямой линии“. Эфир начнется в 18:00. Трансляция будет идти в прямом эфире в ВКонтакте и в Инстаграм», — сообщил глава региона. Губернатору жители прислали более 300 вопросов в соцсетях и в чат боте. Основные темы, которые волнуют жителей социальная сфера, ЖКХ, медицина и образование. Сообщения присылают также работники бюджетных сфер и медицины. Например, врач-лаборант Галина Малахова написала губернатору Дмитрию Артюхову, что она не получает положенные ковидные выплаты. Как сообщили URA.RU позднее в Салехардской окружной больнице, она не получила выплату за месяц, который не работала с кровью зараженных COVID. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году губернатор отменил пресс-конференцию, проходящую после «Прямой линии». Вместо этого редактора лояльных СМИ были приглашены для участия в трансляции. Помимо этого самые острые проблемы будут переключаться на руководителей муниципалитетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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