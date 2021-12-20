20 декабря 2021

Главы пермских районов посоревнуются в травматизме на тротуарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, ледяной дождь в Перми., гололед, Тротуары
Выиграет тот район, где жители получат меньше всего травм Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин придумал новый KPI для глав районов города: качество их работы по уборке снега на улицах и тротуарах он будет оценивать по количеству травм у жителей. Об этом он заявил на заседании Пермской городской думы 21 декабря.

«На аппаратном совещании с главами районов, которые я провожу еженедельно, была поставлена задача. По итогам зимнего периода времени будут сделаны организационные выводы по воду того, в чьей территории будет больше всего травматизма на тротуарах», — отметил мэр Перми. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

По словам Демкина, анализ будет сделан на основе статистических данных из травматологических отделений. Он будет готов «в марте—апреле».

Глава Перми Алексей Демкин предложил главам районов штрафовать подрядчиков в начале декабря. После обильных снегопадов 9—10 декабря в этой же соцсети он вынес предупреждения и самим главам.

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Мэр Перми Алексей Демкин придумал новый KPI для глав районов города: качество их работы по уборке снега на улицах и тротуарах он будет оценивать по количеству травм у жителей. Об этом он заявил на заседании Пермской городской думы 21 декабря. «На аппаратном совещании с главами районов, которые я провожу еженедельно, была поставлена задача. По итогам зимнего периода времени будут сделаны организационные выводы по воду того, в чьей территории будет больше всего травматизма на тротуарах», — отметил мэр Перми. Трансляция заседания велась на сайте гордумы. По словам Демкина, анализ будет сделан на основе статистических данных из травматологических отделений. Он будет готов «в марте—апреле». Глава Перми Алексей Демкин предложил главам районов штрафовать подрядчиков в начале декабря. После обильных снегопадов 9—10 декабря в этой же соцсети он вынес предупреждения и самим главам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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