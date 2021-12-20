Главы пермских районов посоревнуются в травматизме на тротуарах

Выиграет тот район, где жители получат меньше всего травм Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин придумал новый KPI для глав районов города: качество их работы по уборке снега на улицах и тротуарах он будет оценивать по количеству травм у жителей. Об этом он заявил на заседании Пермской городской думы 21 декабря.

«На аппаратном совещании с главами районов, которые я провожу еженедельно, была поставлена задача. По итогам зимнего периода времени будут сделаны организационные выводы по воду того, в чьей территории будет больше всего травматизма на тротуарах», — отметил мэр Перми. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

По словам Демкина, анализ будет сделан на основе статистических данных из травматологических отделений. Он будет готов «в марте—апреле».

Глава Перми Алексей Демкин предложил главам районов штрафовать подрядчиков в начале декабря. После обильных снегопадов 9—10 декабря в этой же соцсети он вынес предупреждения и самим главам.