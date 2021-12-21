21 декабря 2021
20 декабря 2021

Дочь челябинского экс-губернатора выкупила семейный актив

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, портрет, дубровский борис
Семья Бориса Дубровского начала возвращать себе предприятия Фото:

Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стала владелицей Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия». Это следует из данных сервиса СБИС.

По данным СБИС, Дубровской принадлежит 100% уставного капитала. Это 30 млн рублей. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 15 декабря.

Расположенный в селе Бобровка Троицкого района Челябинской области завод «Энергия» был полностью остановлен в декабре 2017 года, без работы остались 150 сотрудников. Собственник предприятия Александр Дубровский (сын бывшего главы региона) заявил о консервации промплощадки и поиске нового инвестора. На заводе возникли проблемы с выплатами по случаю сокращения, но после вмешательства прокуратуры все долги погасили.

Предприятие входило в группу компаний «Синай» отца и сына Дубровских. Став губернатором, отец передал все активы в управление сыну. Позже к Александру Дубровскому перешел весь бизнес. Осенью 2018 года Дубровский-младший избавился от проблемного актива.

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Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стала владелицей Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия». Это следует из данных сервиса СБИС. По данным СБИС, Дубровской принадлежит 100% уставного капитала. Это 30 млн рублей. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 15 декабря. Расположенный в селе Бобровка Троицкого района Челябинской области завод «Энергия» был полностью остановлен в декабре 2017 года, без работы остались 150 сотрудников. Собственник предприятия Александр Дубровский (сын бывшего главы региона) заявил о консервации промплощадки и поиске нового инвестора. На заводе возникли проблемы с выплатами по случаю сокращения, но после вмешательства прокуратуры все долги погасили. Предприятие входило в группу компаний «Синай» отца и сына Дубровских. Став губернатором, отец передал все активы в управление сыну. Позже к Александру Дубровскому перешел весь бизнес. Осенью 2018 года Дубровский-младший избавился от проблемного актива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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