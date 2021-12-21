Дочь челябинского экс-губернатора выкупила семейный актив

Предприятие входило в группу компаний «Синай» отца и сына Дубровских. Став губернатором, отец передал все активы в управление сыну. Позже к Александру Дубровскому перешел весь бизнес. Осенью 2018 года Дубровский-младший избавился от проблемного актива.
Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стала владелицей Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия». Это следует из данных сервиса СБИС. По данным СБИС, Дубровской принадлежит 100% уставного капитала. Это 30 млн рублей. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 15 декабря. Расположенный в селе Бобровка Троицкого района Челябинской области завод «Энергия» был полностью остановлен в декабре 2017 года, без работы остались 150 сотрудников. Собственник предприятия Александр Дубровский (сын бывшего главы региона) заявил о консервации промплощадки и поиске нового инвестора. На заводе возникли проблемы с выплатами по случаю сокращения, но после вмешательства прокуратуры все долги погасили. Предприятие входило в группу компаний «Синай» отца и сына Дубровских. Став губернатором, отец передал все активы в управление сыну. Позже к Александру Дубровскому перешел весь бизнес. Осенью 2018 года Дубровский-младший избавился от проблемного актива.