Дочь челябинского экс-губернатора выкупила семейный актив

Семья Бориса Дубровского начала возвращать себе предприятия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, стала владелицей Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия». Это следует из данных сервиса СБИС.

По данным СБИС, Дубровской принадлежит 100% уставного капитала. Это 30 млн рублей. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 15 декабря.

Расположенный в селе Бобровка Троицкого района Челябинской области завод «Энергия» был полностью остановлен в декабре 2017 года, без работы остались 150 сотрудников. Собственник предприятия Александр Дубровский (сын бывшего главы региона) заявил о консервации промплощадки и поиске нового инвестора. На заводе возникли проблемы с выплатами по случаю сокращения, но после вмешательства прокуратуры все долги погасили.

Предприятие входило в группу компаний «Синай» отца и сына Дубровских. Став губернатором, отец передал все активы в управление сыну. Позже к Александру Дубровскому перешел весь бизнес. Осенью 2018 года Дубровский-младший избавился от проблемного актива.