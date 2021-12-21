FT: в НАТО готовы к диалогу с РФ из-за военных у границ Украины

В НАТО заявили о растущей военной напряженности вокруг Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В НАТО готовы к переговорам с Москвой, потому что хотят ухудшения ситуации на границе с Украиной. Россия стянула более 100 тысяч военных к границе, сообщает газета Financial Times.

«Представители западных оборонных ведомств хотят избежать прямого отказа от предложений Кремля, пытаясь найти области взаимного согласия и успокоить ситуацию, в которой более 100 000 российских военнослужащих собрались на границе с Киевом», — передает Financial Times. В НАТО смирились с тем, что нужно провести с Россией переговоры. Многие требования Москвы невозможны для выполнения, считают союзники по альянсу. Также сообщается о растущей военной напряженности вокруг Украины.

В министерстве иностранных дел РФ предложили странам НАТО «мирный договор». Среди инициатив было предложение отказаться от расширения НАТО и не принимать Украину в альянс, передает RT. Россия заявила, что стороны договора не будет проводить военные учения с отработкой сценария применения ядерного вооружения. В соглашении предлагается не рассматривать друг друга как противников. В Евросоюзе планируют обсуждать вопросы безопасности в соответствии с уже имеющимися договоренностями. Предложения Москвы не удовлетворили США и не развеяли озабоченность, заявили в американском Госдепартаменте. В США собираются представить свой список того, чем они обеспокоены, сообщает телеканал 360.