Участок трассы Екатеринбург — Тюмень расширят до четырех полос. Сроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Строительство должны начать во втором полугодии 2022 года Фото:

Участок свердловской трассы Р-351 от Екатеринбурга до Богдановича расширят до четырех полос до 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замначальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.

«В планах ввести дорогу от Екатеринбурга до Тюмени в четырех полосах со 100% разделением [встречных полос] дороги. В обход Белоярского, далее до Богдановича, с 60 км до 89-го, с 89 км будет новое строительство и выход на существующую дорогу на 104 км», — рассказал Тельнов.

Он также добавил, что проектная документация готова, остались работы по госэкспертизе проекта дороги. По расчетам, строительство должны начать во втором полугодии 2022 года.

Красным выделены участки дороги, которые планируется расширить до 4 полос
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Участок свердловской трассы Р-351 от Екатеринбурга до Богдановича расширят до четырех полос до 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замначальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов. «В планах ввести дорогу от Екатеринбурга до Тюмени в четырех полосах со 100% разделением [встречных полос] дороги. В обход Белоярского, далее до Богдановича, с 60 км до 89-го, с 89 км будет новое строительство и выход на существующую дорогу на 104 км», — рассказал Тельнов. Он также добавил, что проектная документация готова, остались работы по госэкспертизе проекта дороги. По расчетам, строительство должны начать во втором полугодии 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...