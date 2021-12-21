Участок свердловской трассы Р-351 от Екатеринбурга до Богдановича расширят до четырех полос до 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замначальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.
«В планах ввести дорогу от Екатеринбурга до Тюмени в четырех полосах со 100% разделением [встречных полос] дороги. В обход Белоярского, далее до Богдановича, с 60 км до 89-го, с 89 км будет новое строительство и выход на существующую дорогу на 104 км», — рассказал Тельнов.
Он также добавил, что проектная документация готова, остались работы по госэкспертизе проекта дороги. По расчетам, строительство должны начать во втором полугодии 2022 года.
Красным выделены участки дороги, которые планируется расширить до 4 полос
Участок свердловской трассы Р-351 от Екатеринбурга до Богдановича расширят до четырех полос до 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замначальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов. «В планах ввести дорогу от Екатеринбурга до Тюмени в четырех полосах со 100% разделением [встречных полос] дороги. В обход Белоярского, далее до Богдановича, с 60 км до 89-го, с 89 км будет новое строительство и выход на существующую дорогу на 104 км», — рассказал Тельнов. Он также добавил, что проектная документация готова, остались работы по госэкспертизе проекта дороги. По расчетам, строительство должны начать во втором полугодии 2022 года.