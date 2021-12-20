20 декабря 2021

Курганцев оштрафовали за продажу нелегальных шуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка маркировок на шубах. Екатеринбург, мех, шуба, магазин, шубы, продажа
Торговцев шубами оштрафовали 4 раза (архивное фото) Фото:

Торговцев меховыми изделиями из Курганской области в 2021 году четыре раза штрафовали за то, что они продавали одежду без специальной маркировки. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте областного Управления Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в 2021 году при проверке объектов, осуществляющих реализацию меховых изделий, установлены нарушения в части отсутствия маркировки КиЗ [контрольный (идентификационный) знак], составлено 4 протокола, наложены штрафы. По установленным фактам административных правонарушений проводятся процессуальные действия», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на момент публикации информации в суд направили материалы по двум проверкам. Во время них сотрудники ведомства обнаружили меховые изделия без маркировки на сумму 309 500 рублей. За отсутствие или повреждение такой маркировки должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией или уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что в Курганской области уничтожат почти 9 тонн курток. Представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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Торговцев меховыми изделиями из Курганской области в 2021 году четыре раза штрафовали за то, что они продавали одежду без специальной маркировки. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте областного Управления Роспотребнадзора. «Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в 2021 году при проверке объектов, осуществляющих реализацию меховых изделий, установлены нарушения в части отсутствия маркировки КиЗ [контрольный (идентификационный) знак], составлено 4 протокола, наложены штрафы. По установленным фактам административных правонарушений проводятся процессуальные действия», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что на момент публикации информации в суд направили материалы по двум проверкам. Во время них сотрудники ведомства обнаружили меховые изделия без маркировки на сумму 309 500 рублей. За отсутствие или повреждение такой маркировки должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией или уголовная ответственность. Ранее стало известно, что в Курганской области уничтожат почти 9 тонн курток. Представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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