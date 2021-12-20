Курганцев оштрафовали за продажу нелегальных шуб

Торговцев меховыми изделиями из Курганской области в 2021 году четыре раза штрафовали за то, что они продавали одежду без специальной маркировки. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте областного Управления Роспотребнадзора.
«Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в 2021 году при проверке объектов, осуществляющих реализацию меховых изделий, установлены нарушения в части отсутствия маркировки КиЗ [контрольный (идентификационный) знак], составлено 4 протокола, наложены штрафы. По установленным фактам административных правонарушений проводятся процессуальные действия», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что на момент публикации информации в суд направили материалы по двум проверкам. Во время них сотрудники ведомства обнаружили меховые изделия без маркировки на сумму 309 500 рублей. За отсутствие или повреждение такой маркировки должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией или уголовная ответственность.
Ранее стало известно, что в Курганской области уничтожат почти 9 тонн курток. Представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Торговцев меховыми изделиями из Курганской области в 2021 году четыре раза штрафовали за то, что они продавали одежду без специальной маркировки. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте областного Управления Роспотребнадзора. «Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в 2021 году при проверке объектов, осуществляющих реализацию меховых изделий, установлены нарушения в части отсутствия маркировки КиЗ [контрольный (идентификационный) знак], составлено 4 протокола, наложены штрафы. По установленным фактам административных правонарушений проводятся процессуальные действия», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что на момент публикации информации в суд направили материалы по двум проверкам. Во время них сотрудники ведомства обнаружили меховые изделия без маркировки на сумму 309 500 рублей. За отсутствие или повреждение такой маркировки должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией или уголовная ответственность. Ранее стало известно, что в Курганской области уничтожат почти 9 тонн курток. Представителей компании, перевозившей куртки, оштрафовали на 50 тыс. рублей.