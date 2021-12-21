В России 30 человек заразились «Омикроном»

Среди заразившихся новым штаммом коронавируса не зафиксировано тяжелых случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России достигло 30 человек. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

«Около 30 человек. Тяжелых нет», — цитирует Фисенко РИА «Новости».

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зафиксирован в африканских ЮАР и Ботсване еще в середине ноября. Отличает данный набор мутации повышенной заражаемостью. В частности, «подхватить» новый штамм могут и ранее переболевшие коронавирусом люди.

Иммунолог Владимир Болибок основными симптомами нового штамма в разговоре с URA.RU назвал головную боль и слабость. Кроме того, при «Омикроне» наблюдается потеря аппетита.