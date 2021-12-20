Тюменские школы эвакуируют после звонка неизвестных

Неизвестные сообщили по телефону о том, что тюменские школы заминированы Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Эвакуация школ в Тюмени началась после телефонного звонка с сообщением о минировании образовательных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что из тюменских школ начали в экстренном порядке эвакуировать персонал и учеников.

«Позвонили какие-то шутники, сказали, что школы заминированы. После этого было принято решение об эвакуации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Как ранее писало агентство, в полдень стало известно об эвакуации учеников из тюменской школы №65. После этого людей начали выводить из всех школ города. В правоохранительных структурах ситуацию пока никак не комментируют.