20 декабря 2021

Тюменские школы эвакуируют после звонка неизвестных

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Неизвестные сообщили по телефону о том, что тюменские школы заминированы Фото:

Эвакуация школ в Тюмени началась после телефонного звонка с сообщением о минировании образовательных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что из тюменских школ начали в экстренном порядке эвакуировать персонал и учеников.

«Позвонили какие-то шутники, сказали, что школы заминированы. После этого было принято решение об эвакуации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Как ранее писало агентство, в полдень стало известно об эвакуации учеников из тюменской школы №65. После этого людей начали выводить из всех школ города. В правоохранительных структурах ситуацию пока никак не комментируют.

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Эвакуация школ в Тюмени началась после телефонного звонка с сообщением о минировании образовательных учреждений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что из тюменских школ начали в экстренном порядке эвакуировать персонал и учеников. «Позвонили какие-то шутники, сказали, что школы заминированы. После этого было принято решение об эвакуации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Как ранее писало агентство, в полдень стало известно об эвакуации учеников из тюменской школы №65. После этого людей начали выводить из всех школ города. В правоохранительных структурах ситуацию пока никак не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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