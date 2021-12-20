В Тюмени эвакуированы ученики всех школ

В школах города работают Росгвардия и полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени экстренно эвакуированы ученики всех школ. Образовательные учреждения закрыты, там работают силовики. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что из тюменской школы №65 вывели всех учеников и персонал, а здание образовательного учреждения оцепили сотрудники полиции и Росгвардии.

«Сразу после 65 школы были эвакуированы учащиеся лицея №81, который находится в заречных микрорайонах. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города. Там работают правоохранители», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Тюмени экстренно эвакуированы ученики и персонал средней школы №65. В городском департаменте образования разговаривать на тему эвакуации отказались, бросив трубку. Комментарий от представителей правоохранительных структур ожидается.