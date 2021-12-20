В школах Тюмени не могут решить, из-за чего эвакуировали детей

Версий эвакуации оказалось множество — от минирования до проблем с отоплением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство школ Тюмени озвучило родителям учащихся разные версии, по которым 21 декабря детей эвакуировали из образовательных учреждений. Вариантами, полученными от учителей и директоров, тюменцы делятся в мессенджерах.

«88 школа, отправили детей домой. Якобы нет отопления», «В 69-й школе внезапно не стало света и воды», «В 94-й школе директор вообще без объяснения причин всех распустила», — такими сообщениями тюменцы делятся в родительских чатах в мессенджерах Viber и Telegram.

Как ранее писало URA.RU, днем 21 декабря из всех школ Тюмени эвакуировали учащихся. В департаменте образования города комментировать ситуацию отказались. При этом источник агентства сообщил, что причиной стали массовые сообщения о минировании образовательных учреждений.

Последнюю версию родителям озвучили и в ряде школ. «48-я школа, второй корпус. Детей вывели прямо с пробного экзамена, аргументировав бомбой», «Учитель написала, что в дежурную часть полиции поступил звонок, что все школы заминированы», — такую информацию приводит часть родителей в мессенджерах.

В настоящее время официальной информации о причинах эвакуации от властей Тюмени или области не поступало. Ситуацию не комментируют и в силовых ведомствах. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.