20 декабря 2021

В школах Тюмени не могут решить, из-за чего эвакуировали детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, эвакуация, знак, выход, турникет, запасный выход, указатель, пожарная безопасность, противопожарная защита
Версий эвакуации оказалось множество — от минирования до проблем с отоплением Фото:

Руководство школ Тюмени озвучило родителям учащихся разные версии, по которым 21 декабря детей эвакуировали из образовательных учреждений. Вариантами, полученными от учителей и директоров, тюменцы делятся в мессенджерах.

«88 школа, отправили детей домой. Якобы нет отопления», «В 69-й школе внезапно не стало света и воды», «В 94-й школе директор вообще без объяснения причин всех распустила», — такими сообщениями тюменцы делятся в родительских чатах в мессенджерах Viber и Telegram.

Как ранее писало URA.RU, днем 21 декабря из всех школ Тюмени эвакуировали учащихся. В департаменте образования города комментировать ситуацию отказались. При этом источник агентства сообщил, что причиной стали массовые сообщения о минировании образовательных учреждений.

Последнюю версию родителям озвучили и в ряде школ. «48-я школа, второй корпус. Детей вывели прямо с пробного экзамена, аргументировав бомбой», «Учитель написала, что в дежурную часть полиции поступил звонок, что все школы заминированы», — такую информацию приводит часть родителей в мессенджерах.

В настоящее время официальной информации о причинах эвакуации от властей Тюмени или области не поступало. Ситуацию не комментируют и в силовых ведомствах. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

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Руководство школ Тюмени озвучило родителям учащихся разные версии, по которым 21 декабря детей эвакуировали из образовательных учреждений. Вариантами, полученными от учителей и директоров, тюменцы делятся в мессенджерах. «88 школа, отправили детей домой. Якобы нет отопления», «В 69-й школе внезапно не стало света и воды», «В 94-й школе директор вообще без объяснения причин всех распустила», — такими сообщениями тюменцы делятся в родительских чатах в мессенджерах Viber и Telegram. Как ранее писало URA.RU, днем 21 декабря из всех школ Тюмени эвакуировали учащихся. В департаменте образования города комментировать ситуацию отказались. При этом источник агентства сообщил, что причиной стали массовые сообщения о минировании образовательных учреждений. Последнюю версию родителям озвучили и в ряде школ. «48-я школа, второй корпус. Детей вывели прямо с пробного экзамена, аргументировав бомбой», «Учитель написала, что в дежурную часть полиции поступил звонок, что все школы заминированы», — такую информацию приводит часть родителей в мессенджерах. В настоящее время официальной информации о причинах эвакуации от властей Тюмени или области не поступало. Ситуацию не комментируют и в силовых ведомствах. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.
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