20 декабря 2021

Пермский аэропорт приостановил вылеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Работу пермского аэропорта парализовал снегопад Фото:

Пермский аэропорт «Большое Савино» приостановил прилеты и вылеты самолетов. На сайте аэропорта отмечается, что рейсы задерживаются. Причиной может быть снегопад.

На вылет запланировано пять рейсов на Москву и один на Казань. На прилет — семь рейсов из Москвы, по одному на Салехард и Ижевск. Получить комментарий в пресс-службе аэропорта не удалось: там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

По причине неблагоприятных метеоусловий работа аэропорта Перми в декабре приостанавливалась уже дважды. Самолеты отправляли в соседний Екатеринбург.

Так выглядит информационное табло на сайте аэропорта

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Пермский аэропорт «Большое Савино» приостановил прилеты и вылеты самолетов. На сайте аэропорта отмечается, что рейсы задерживаются. Причиной может быть снегопад. На вылет запланировано пять рейсов на Москву и один на Казань. На прилет — семь рейсов из Москвы, по одному на Салехард и Ижевск. Получить комментарий в пресс-службе аэропорта не удалось: там не ответили на звонок корреспондента URA.RU. По причине неблагоприятных метеоусловий работа аэропорта Перми в декабре приостанавливалась уже дважды. Самолеты отправляли в соседний Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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