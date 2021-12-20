Пермский аэропорт приостановил вылеты

Работу пермского аэропорта парализовал снегопад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский аэропорт «Большое Савино» приостановил прилеты и вылеты самолетов. На сайте аэропорта отмечается, что рейсы задерживаются. Причиной может быть снегопад.

На вылет запланировано пять рейсов на Москву и один на Казань. На прилет — семь рейсов из Москвы, по одному на Салехард и Ижевск. Получить комментарий в пресс-службе аэропорта не удалось: там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

По причине неблагоприятных метеоусловий работа аэропорта Перми в декабре приостанавливалась уже дважды. Самолеты отправляли в соседний Екатеринбург.

Так выглядит информационное табло на сайте аэропорта Официальный сайт аэропорта Большое Савино