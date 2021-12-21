Путин впервые поговорил с новым канцлером Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца со вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток.

«Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», — сообщается на сайте Кремля.

Также Путин обозначил позицию России по юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток, а также размещение в соседних с РФ странах вооружений. Президенты обсудили проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения обязательств по Минским договоренностям, что препятствует проведению нового саммита в «нормандском формате».

Новым канцлером Германии 8 декабря был избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца со вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток. «Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», — сообщается на сайте Кремля. Также Путин обозначил позицию России по юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток, а также размещение в соседних с РФ странах вооружений. Президенты обсудили проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО. Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения обязательств по Минским договоренностям, что препятствует проведению нового саммита в «нормандском формате». Новым канцлером Германии 8 декабря был избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...