Путин впервые поговорил с новым канцлером Германии

21 декабря 2021 в 21:36 Размер текста - 17 +

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине Фото: Сайт Президента России Президент РФ Владимир Путин поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца со вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток. «Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», — сообщается на сайте Кремля. Также Путин обозначил позицию России по юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток, а также размещение в соседних с РФ странах вооружений. Президенты обсудили проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО. Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения обязательств по Минским договоренностям, что препятствует проведению нового саммита в «нормандском формате». Новым канцлером Германии 8 декабря был избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца со вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток. «Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», — сообщается на сайте Кремля. Также Путин обозначил позицию России по юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток, а также размещение в соседних с РФ странах вооружений. Президенты обсудили проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО. Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения обязательств по Минским договоренностям, что препятствует проведению нового саммита в «нормандском формате». Новым канцлером Германии 8 декабря был избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года.