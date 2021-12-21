Отец 9-летней студентки обвинил МГУ в «пытках» над ребенком. «Незаконно удерживали»

21 декабря 2021 в 23:47 Размер текста - 17 +

Отец заявил, что его дочь незаконно удерживали на экзамене Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал свою драку с заведующим кафедрой. Он заявил, что его дочь незаконно удерживали и «пытали». «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», — заявил он в разговоре с «Известиями». По словам отца, его дочь «полтора часа пытали, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть ее». Отец девочки объяснил, что преподаватели нарушили процедуры сдачи экзамена, не сообщив об этом родителям студентов. Он намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор. Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой набросился на заведующего кафедрой. Мужчина решил «разобраться с преподавателями» после того, как его дочь получила плохую оценку на экзамене. Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила в восемь лет, передает телеканал 360. Девочка сообщила, что собирается поступать на факультет психологии МГУ. В университете заявляли, что готовы принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка смогла поступить только на платную форму обучения. После ее отец заявил, что девочка столкнулась «со страшным давлением» в университете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал свою драку с заведующим кафедрой. Он заявил, что его дочь незаконно удерживали и «пытали». «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», — заявил он в разговоре с «Известиями». По словам отца, его дочь «полтора часа пытали, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть ее». Отец девочки объяснил, что преподаватели нарушили процедуры сдачи экзамена, не сообщив об этом родителям студентов. Он намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор. Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой набросился на заведующего кафедрой. Мужчина решил «разобраться с преподавателями» после того, как его дочь получила плохую оценку на экзамене. Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила в восемь лет, передает телеканал 360. Девочка сообщила, что собирается поступать на факультет психологии МГУ. В университете заявляли, что готовы принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка смогла поступить только на платную форму обучения. После ее отец заявил, что девочка столкнулась «со страшным давлением» в университете.