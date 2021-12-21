В России собираются резко повысить цены на шампанское 22 декабря 2021 в 02:30 Размер текста - 17 + Шампанское может подорожать на 18% Фото: Размик Закарян © URA.RU В России хотят увеличить розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18%. С соответствующим предложением к министру финансов Антону Силуанову обратилась Ассоциация производителей игристых вин. По мнению бизнеса, напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов, передают «Известия». Сейчас розничная цена на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов — 118 рублей за бутылку. Рост цен, как объяснили в Ассоциации, связан с тем, что с 1 января повышается акциз на игристое. Кроме того, уже увеличилась себестоимость продукции. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России хотят увеличить розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18%. С соответствующим предложением к министру финансов Антону Силуанову обратилась Ассоциация производителей игристых вин. По мнению бизнеса, напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов, передают «Известия». Сейчас розничная цена на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов — 118 рублей за бутылку. Рост цен, как объяснили в Ассоциации, связан с тем, что с 1 января повышается акциз на игристое. Кроме того, уже увеличилась себестоимость продукции. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям