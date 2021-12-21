21 декабря 2021

В России собираются резко повысить цены на шампанское

© Служба новостей «URA.RU»
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Шампанское может подорожать на 18% Фото:

В России хотят увеличить розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18%. С соответствующим предложением к министру финансов Антону Силуанову обратилась Ассоциация производителей игристых вин.

По мнению бизнеса, напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов, передают «Известия». Сейчас розничная цена на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов — 118 рублей за бутылку.

Рост цен, как объяснили в Ассоциации, связан с тем, что с 1 января повышается акциз на игристое. Кроме того, уже увеличилась себестоимость продукции.

Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.

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В России хотят увеличить розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18%. С соответствующим предложением к министру финансов Антону Силуанову обратилась Ассоциация производителей игристых вин. По мнению бизнеса, напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов, передают «Известия». Сейчас розничная цена на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов — 118 рублей за бутылку. Рост цен, как объяснили в Ассоциации, связан с тем, что с 1 января повышается акциз на игристое. Кроме того, уже увеличилась себестоимость продукции. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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