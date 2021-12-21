Владимир Якушев дал напутствие уральским депутатам и сенаторам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев впервые собрал за одним столом депутатов Госдумы и сенаторов, представляющих уральские регионы. На совещании, которое прошло в Москве, Якушев призвал политиков участвовать в решении проблем своих регионов в тандеме с местными парламентами, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Решение экономических и социальных проблем невозможно без взаимодействия федеральных и региональных законодателей. Убежден, что у каждого сенатора и депутата должно быть четкое представление о приоритетах региона в плане федерального законотворчества, его заинтересованности в принятии тех или иных законов», — дал установку Владимир Якушев, отметив, что депутатскую вертикаль на Урале необходимо укреплять.

Также полпред поговорил с парламентариями о восстановлении экономики после кризиса. Якушев обратил внимание, что УрФО в этом вопросе «демонстрирует неплохие результаты»: объем промышленного производства вырос на 6%, что на 1% выше среднего по России.

На встрече с полпредом присутствовали почти три десятка уральских парламентариев. Среди них были депутаты Сергей Лисовский, Александр Ильтяков (оба — Курганская область), Дмитрий Погорелый (ЯНАО), Жанна Рябцева, Антон Шипулин, Лев Ковпак (все — Свердловская область), сенатор Григорий Ледков (ЯНАО) и другие. Всего УрФО в Федеральном Собрании представляют 40 человек — 12 в Совете Федерации и 38 в Госдуме.