Челябинские школьники попали в полицию за видео со стрельбой

Через пару дней после публикации видео школьников задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Еманжелинском районе Челябинской области задержали троих школьников за снятое видео, на котором они с помощью пистолета якобы поймали маньяка. Дети повалили его на землю и несколько раз выстрелили. Все свои действия они снимали на камеру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, видео является постановочным.

«Оружие использовалось игрушечное. С родителями проведена профилактическая беседа», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что ролик был выложен в соцсети. Школьников нельзя привлечь к ответственности, так как состава правонарушения в их действиях нет, пистолет у них был игрушечный. Телесные повреждения никто никому не наносил. С мальчиками провели беседу.

Пару дней назад в центре Челябинска внимание жителей привлек школьник, гулявший с автоматом. Сотрудниками полиции была проведена проверка. Выяснилось, что автомат является игрушечным. Школьник купил его в магазине, и возвращался домой.