21 декабря 2021
20 декабря 2021

Челябинские школьники попали в полицию за видео со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , кобура, пистолет, полиция, полицейский, конвой
Через пару дней после публикации видео школьников задержали Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области задержали троих школьников за снятое видео, на котором они с помощью пистолета якобы поймали маньяка. Дети повалили его на землю и несколько раз выстрелили. Все свои действия они снимали на камеру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, видео является постановочным.

«Оружие использовалось игрушечное. С родителями проведена профилактическая беседа», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что ролик был выложен в соцсети. Школьников нельзя привлечь к ответственности, так как состава правонарушения в их действиях нет, пистолет у них был игрушечный. Телесные повреждения никто никому не наносил. С мальчиками провели беседу.

Пару дней назад в центре Челябинска внимание жителей привлек школьник, гулявший с автоматом. Сотрудниками полиции была проведена проверка. Выяснилось, что автомат является игрушечным. Школьник купил его в магазине, и возвращался домой.

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В Еманжелинском районе Челябинской области задержали троих школьников за снятое видео, на котором они с помощью пистолета якобы поймали маньяка. Дети повалили его на землю и несколько раз выстрелили. Все свои действия они снимали на камеру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, видео является постановочным. «Оружие использовалось игрушечное. С родителями проведена профилактическая беседа», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что ролик был выложен в соцсети. Школьников нельзя привлечь к ответственности, так как состава правонарушения в их действиях нет, пистолет у них был игрушечный. Телесные повреждения никто никому не наносил. С мальчиками провели беседу. Пару дней назад в центре Челябинска внимание жителей привлек школьник, гулявший с автоматом. Сотрудниками полиции была проведена проверка. Выяснилось, что автомат является игрушечным. Школьник купил его в магазине, и возвращался домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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