СМИ: переговоры России и США по безопасности ожидают в январе

22 декабря 2021 в 02:54 Размер текста - 17 +

От переговоров будут зависеть дальнейшие от ношения России и НАТО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Переговоры России и США по гарантиям безопасности могут состоятся во второй половине января. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. «Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января», — рассказал собеседник «Известиям». Он отметил, что от этого будет зависеть дальнейший диалог России и НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию. Он отметил, что США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам главы государства, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Позже Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В Госдепе США заявили, что предложения России их не удовлетворили США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности могут состоятся во второй половине января. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. «Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января», — рассказал собеседник «Известиям». Он отметил, что от этого будет зависеть дальнейший диалог России и НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию. Он отметил, что США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам главы государства, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Позже Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В Госдепе США заявили, что предложения России их не удовлетворили США.