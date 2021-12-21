Шестеро курганцев выиграли миллионы в лотерею

В 2021 году жители региона приобрели более 605 тысяч выигрышных билетов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шесть жителей Курганской области приобрели лотерейные билеты, с помощью которых в 2021 году выиграли не менее 1 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«17 курганцев выиграли в государственные лотереи свыше 100 тысяч руб. Шесть из них стали лотерейными миллионерами», — рассказали в пресс-службе.

Три жителя региона выиграли по миллиону рублей. Два из них получили выигрыш «Русского лото», один победил в «Моментальной лотерее». В начале года житель Кургана выиграл в «Жилищной лотерее» загородный дом, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, и 100 тысяч рублей. Другой житель региона получил с помощью той же лотереи 10 млн рублей. Больше всех выиграл футбольный тренер из Кургана, который с помощью лотереи «Спортлото 5 из 36» получил 16 753 340 рублей.

В 2021 году жители Курганской области приобрели более 605 тысяч выигрышных билетов. Сумма совокупного выигрыша составила более 125 млн рублей.