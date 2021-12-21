Предполагается, что Николай Смирнягин приступит к обязанностям главы района с 1 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин, которого назначат в ближайшее время, будет иметь существенно меньший штат, чем его коллеги из других районов. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в муниципальной власти. Один из собеседников агентства, называя причины такого решения, связал это с реформой, анонсированной мэром Алексеем Орловым еще в октябре.

«У Смирнягина будет всего два зама (в остальных районах их шесть — прим. URA.RU) — по благоустройству и, наверное, по ЖКХ. Соответственно, меньше будет подразделений и сотрудников. Какой-то функционал, скорее всего, оставят администрациям Ленинского и Верх-Исетского районов. Возможно, так будет лишь поначалу — пока новая структура не разгонится», — поделился источник.

По предварительным данным, работать чиновники будут в офисах, предоставленных застройщиком «РСГ-Академическое» («дочка» ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) — пока строится здание районной администрации. Сам Смирнягин не комментирует ситуацию до принятия официального решения. Накануне он сложил полномочия в гордуме, а сейчас передает дела в УК «Академический», гендиректором которой он был.

«Решение по Смирнягину — зарождение тренда, о котором Орлов говорит давно», — уверен собеседник агентства в городской власти. Два месяца назад градоначальник рассказывал URA.RU, что готовится к внедрению новой системы управления городом — основанной на цифровизации и не требующей большого количества чиновников. «[В Академическом] начнем применять в работе новые цифровые сервисы по оказанию муниципальных услуг, и потом будем этот опыт тиражировать на все другие районы», — подтвердил он накануне в эфире ОТВ. Подобные нововведения реализуются и в других городах и регионах в рамках нацпроекта «Цифровая Россия», предполагающего ускоренное внедрение новых технологий.