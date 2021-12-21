В скандальной больнице Кургана медикам меняют условия труда

В Курганской БСМП обсуждают новый колдоговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи, врачи которой жаловались на зарплаты и массовые увольнения, проходит процесс утверждения нового коллективного трудового договора. Согласно документу, у некоторых врачей сократят отпуск, рассказал URA.RU один из сотрудников больницы.

«Колдоговор должны были подписать год назад, но тогда была чехарда с главврачами. А тут возникла идея добавить отпуска людям, не относящимся к медицине, за счет некоторых врачей, у которых от отпуска неделю оттяпали», — рассказал сотрудник БСМП, пожелавший не раскрывать своего имени.

Председатель курганского профсоюза работников здравоохранения Елена Екимова сообщила URA.RU, что проект трудового договора направлен для ознакомления в подразделения больницы. Сотрудники смогут внести свои предложения и дополнения в проект. В связи с этим юрист профсоюза рекомендовала продлить срок принятия договора.

В департаменте здравоохранения региона URA.RU уточнили, что принятие колдоговора планируется до конца 2021 года. «Предварительно проект договора прошел согласование в Курганской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Планируется направление его в инспекцию по труду. В случае замечаний трудовой инспекции проект будет доработан», — отметили в департаменте. В ведомстве добавили, что в Курганской БСМП проведена аттестация рабочих мест, в результате которой у некоторых сотрудников изменяется продолжительность отпусков.

Ранее URA.RU писало, что врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали письмо главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему оттока кадров. В жалобе говорилось о нарушении прав медиков. Следователи проверяют изложенные факты.