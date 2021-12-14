14 декабря 2021

Курганский СК проверяет жалобу врачей больницы скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Следователи проверят жалобу медиков Фото:

Следователи курганского Следственного комитета проводят проверку обращения медиков по поводу нарушения трудовых прав. Медперсонал курганской больницы скорой помощи ранее направил обращение главе областного депздрава Алексею Сигидаеву по поводу зарплат и массовых увольнений. О проверке URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«По обращению о нарушении трудовых прав медицинского персонала ГБУ «Курганская БСМП», опубликованном в СМИ, организовано проведение проверки в рамках ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», — говорится в ответе ведомства. Другая информация пока разглашению не подлежит.

URA.RU писало, что врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему оттока кадров. Кроме того, в числе проблем было перечислено начисление зарплат. Сигидаев пообещал разобраться в ситуации. При этом медиков позже вызвали в СУ СК.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следователи курганского Следственного комитета проводят проверку обращения медиков по поводу нарушения трудовых прав. Медперсонал курганской больницы скорой помощи ранее направил обращение главе областного депздрава Алексею Сигидаеву по поводу зарплат и массовых увольнений. О проверке URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. «По обращению о нарушении трудовых прав медицинского персонала ГБУ «Курганская БСМП», опубликованном в СМИ, организовано проведение проверки в рамках ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», — говорится в ответе ведомства. Другая информация пока разглашению не подлежит. URA.RU писало, что врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему оттока кадров. Кроме того, в числе проблем было перечислено начисление зарплат. Сигидаев пообещал разобраться в ситуации. При этом медиков позже вызвали в СУ СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...