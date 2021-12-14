Курганский СК проверяет жалобу врачей больницы скорой помощи

Следователи проверят жалобу медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи курганского Следственного комитета проводят проверку обращения медиков по поводу нарушения трудовых прав. Медперсонал курганской больницы скорой помощи ранее направил обращение главе областного депздрава Алексею Сигидаеву по поводу зарплат и массовых увольнений. О проверке URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«По обращению о нарушении трудовых прав медицинского персонала ГБУ «Курганская БСМП», опубликованном в СМИ, организовано проведение проверки в рамках ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», — говорится в ответе ведомства. Другая информация пока разглашению не подлежит.

URA.RU писало, что врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему оттока кадров. Кроме того, в числе проблем было перечислено начисление зарплат. Сигидаев пообещал разобраться в ситуации. При этом медиков позже вызвали в СУ СК.