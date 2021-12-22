Украина пожаловалась на доминирование «Газпрома» в Еврокомиссию

22 декабря 2021 в 16:40 Размер текста - 17 +

«Газпром» обвиняют в доминирующем положении на рынке газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинская компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром». По мнению украинцев, российская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским „Газпромом“ доминирующим положением на европейском рынке газа. „Нафтогаз“ просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер», — говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза», опубликованном на сайте компании. По мнению «Нафтогаза», «Газпром» намеренно ограничил поставки газа в Европу. В результате это привело к дефициту топлива и росту цен на него. Ранее цена на газ в Европе впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На Украине цены на газ взлетели в четыре раза. После этого Польша обвинила Россию в высоких ценах на газ, пишет «Национальная служба новостей». В «Газпроме» заявили, что в ближайшее время цены на газ начнут постепенно падать, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром». По мнению украинцев, российская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским „Газпромом“ доминирующим положением на европейском рынке газа. „Нафтогаз“ просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер», — говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза», опубликованном на сайте компании. По мнению «Нафтогаза», «Газпром» намеренно ограничил поставки газа в Европу. В результате это привело к дефициту топлива и росту цен на него. Ранее цена на газ в Европе впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На Украине цены на газ взлетели в четыре раза. После этого Польша обвинила Россию в высоких ценах на газ, пишет «Национальная служба новостей». В «Газпроме» заявили, что в ближайшее время цены на газ начнут постепенно падать, сообщает RT.