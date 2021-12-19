Спрос на новостройки в Екатеринбурге резко снизился

Жители Екатеринбурга скупали вторичное жилье из-за дешевого квадратного метра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Риэлторы и застройщики фиксируют падение спроса на новостройки в Екатеринбурге. Эксперт рынка недвижимости Эдуард Богданов рассказал URA.RU, что продление льготной ипотеки никак не повлияло на покупателей.

«Спрос действительно начал корректироваться. Прежде всего в секторе новостроек. Продление льготной ипотеки не добавило оптимизма покупателям, так как те, кто хотел воспользоваться льготами, уже сделали это. К тому же изменились ставки по ипотеке», — пояснил URA.RU эксперт.

С другой стороны, цены на обеспечение строительства достигли максимума, добавляет Богданов. По его словам, в 2021 году предложение на вторичном рынке упало с 10 тысяч объектов до 4,5 тысячи из-за того, что цена квадратного метра намного ниже, чем в только строящихся квартирах.

Ранее Эдуард Богданов прогнозировал, что в 2022 году свердловчане, готовясь к худшему, обратят внимание на сектор загородного жилья. Он считает, что это обосновано завышенными ценами на жилье и выбором большего комфорта. Эксперт также добавил, что шансов на падение цен нет. Цены на жилье в Екатеринбурге за 2021 год сильно выросли. По этому показателю столица Урала попала в топ городов с самыми высокими ценами на жилье, обогнав Москву.