Отток населения из Курганской области вырос за год в 10 раз

23 декабря 2021 в 08:46 Размер текста - 17 +

С января по сентябрь только за счет миграции население Курганской области сократилось на 2,7 тысячи человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Население Курганской области по итогам девяти месяцев 2021 года сократилось за счет миграции на 2 710 человек. Отток населения оказался почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Свердловскстат. По данным ведомства, за девять месяцев в Курганскую область прибыли 20 718 человек, а уехали из региона 23 428 человек. Таким образом, миграционное снижение составило 2 710 человек. С января по сентябрь 2020 года миграционный отток населения Курганской области был значительно ниже — 287 человек (прибыли 22 543 человека, выбыли 22 830 человек). «В январе—сентябре 2021 года в Курганской области наблюдалась миграционная убыль населения. Число прибывших сократилось на 1 825 человек (на 8,1%), а выбывших увеличилось на 598 человек (на 2,6%)», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении региона. В целом численность населения области за девять месяцев сократилась на 7369 человек, в том числе за счет естественной убыли — на 69,1%, миграционной убыли — на 30,9%. За это время в регионе умерло 11 554 человека (на 1 905 человек больше, чем годом ранее), родились 5 489 младенцев (на 46 меньше, чем год назад). Число умерших в области превысило число родившихся в 2,1 раза. Ранее URA.RU сообщало, что смертность населения Курганской области в январе—октябре 2021 года выросла на 21% по сравнению с данными 2020 года. В прошлом году в регионе удалось приостановить миграционный отток населения. Однако эксперты отмечали, что это временное явление и причиной может быть пандемия коронавируса, которая повлияла на финансовые возможности людей. Также некоторые курганцы могли отложить переезд из-за действующих на тот момент ограничений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Население Курганской области по итогам девяти месяцев 2021 года сократилось за счет миграции на 2 710 человек. Отток населения оказался почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Свердловскстат. По данным ведомства, за девять месяцев в Курганскую область прибыли 20 718 человек, а уехали из региона 23 428 человек. Таким образом, миграционное снижение составило 2 710 человек. С января по сентябрь 2020 года миграционный отток населения Курганской области был значительно ниже — 287 человек (прибыли 22 543 человека, выбыли 22 830 человек). «В январе—сентябре 2021 года в Курганской области наблюдалась миграционная убыль населения. Число прибывших сократилось на 1 825 человек (на 8,1%), а выбывших увеличилось на 598 человек (на 2,6%)», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении региона. В целом численность населения области за девять месяцев сократилась на 7369 человек, в том числе за счет естественной убыли — на 69,1%, миграционной убыли — на 30,9%. За это время в регионе умерло 11 554 человека (на 1 905 человек больше, чем годом ранее), родились 5 489 младенцев (на 46 меньше, чем год назад). Число умерших в области превысило число родившихся в 2,1 раза. Ранее URA.RU сообщало, что смертность населения Курганской области в январе—октябре 2021 года выросла на 21% по сравнению с данными 2020 года. В прошлом году в регионе удалось приостановить миграционный отток населения. Однако эксперты отмечали, что это временное явление и причиной может быть пандемия коронавируса, которая повлияла на финансовые возможности людей. Также некоторые курганцы могли отложить переезд из-за действующих на тот момент ограничений.